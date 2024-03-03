الأحد 03 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

دراما رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية، موعد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني، حيث من المقررعرضه على قنوات DMC ، و DMC DRAMA ، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، وذلك في النصف الأول من شهر رمضان 2024. 

ويعتبر مسلسل" عتبات البهجة" من مسلسلات رمضان التى تناقش قضايا اجتماعية وأسرية لما تحتويه من تفاصيل حياته يعيشها المواطنون فى الواقع، حيث يظهر بهجت الأنصاري الذي يجسد شخصيته الفنان القدير يحيي الفخراني، وهو انفلونسر على يوتيوب وله متابعين، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" باسم "عتبات البهجة"، ويحاول خلاله تقديم رسالة، وهى أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح.

كما يحث الفنان يحيى الفخراني من خلال دوره في المسلسل متابعيه على السعادة ونشر السلام والحب، كما يظهر بطل العمل وهو غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه، وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

txt

دراما رمضان 2024.. تفاصيل عرض أولى حلقات مسلسل "مليحة"

txt

دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية منذر رياحنة في مسلسل "المعلم"

txt

دراما رمضان 2024.. دياب يتصدر التريند بعد طرح برومو مسلسل "مليحة"

txt

أبرزهم" الجودر" و"الحشاشين".. ضخامة الإنتاج والإبهار البصري يظهران على بوسترات مسلسلات المتحدة

txt

ميار الغيطى تعيد فتح قضية مقتل ابنة ليلى غفران في "جريمة منتصف الليل"

txt

دراما رمضان 2024| تفاصيل مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"

txt

رمضان 2024| مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على "dmc"

txt

الظهور على الشاشة بالحجاب فى رمضان

txt

لا أريد أن يكون الفن عالة على الدولة

txt

رمضان 2024.. «بابا جه» كوميديا تكشف علاقة الآباء بالأبناء

مسلسل عتبات البهجة، والذي ينتمي لفئة الـ 15 حلقة، هو نوع من الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية التي تتناول الأحداث بشكل سلس وبسيط، وهو مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل.

المسلسل من بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وإخراج مجدى أبوعميرة.

 

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. تفاصيل عرض أولى حلقات مسلسل "مليحة"

دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية منذر رياحنة في مسلسل "المعلم"

دراما رمضان 2024.. دياب يتصدر التريند بعد طرح برومو مسلسل "مليحة"

أبرزهم" الجودر" و"الحشاشين".. ضخامة الإنتاج والإبهار البصري يظهران على بوسترات مسلسلات المتحدة

ميار الغيطى تعيد فتح قضية مقتل ابنة ليلى غفران في "جريمة منتصف الليل"

دراما رمضان 2024| تفاصيل مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"

رمضان 2024| مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على "dmc"

الظهور على الشاشة بالحجاب فى رمضان
الجريدة الورقية