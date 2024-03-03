دراما رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موعد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني، حيث من المقررعرضه على قنوات DMC ، و DMC DRAMA ، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، وذلك في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

ويعتبر مسلسل" عتبات البهجة" من مسلسلات رمضان التى تناقش قضايا اجتماعية وأسرية لما تحتويه من تفاصيل حياته يعيشها المواطنون فى الواقع، حيث يظهر بهجت الأنصاري الذي يجسد شخصيته الفنان القدير يحيي الفخراني، وهو انفلونسر على يوتيوب وله متابعين، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" باسم "عتبات البهجة"، ويحاول خلاله تقديم رسالة، وهى أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح.

كما يحث الفنان يحيى الفخراني من خلال دوره في المسلسل متابعيه على السعادة ونشر السلام والحب، كما يظهر بطل العمل وهو غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه، وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

مسلسل عتبات البهجة، والذي ينتمي لفئة الـ 15 حلقة، هو نوع من الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية التي تتناول الأحداث بشكل سلس وبسيط، وهو مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل.

المسلسل من بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وإخراج مجدى أبوعميرة.