دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية منذر رياحنة في مسلسل "المعلم"

يواصل الفنان منذر رياحنة تصوير مشاهدة ضمن أحداث مسلسل "المعلم" للفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني2024، حيث قام بتصوير جزءًا كبيرًا منها خلال الفترة الماضية.

ويقدم منذررياحنة دور من أدوار الشر في العمل، وهى شخصية "عنتر ابن شداد"، حيث تم اختيار الاسم بشكل كوميدي على غرار شخصية الأسطورة التاريخية في الجزيرة العربية "عنتر ابن شداد"، ويقف خلال أحداث المسلسل في مواجهة بطل العمل الفنان مصطفى شعبان وتحدث بينهما خلافات على مدار الحلقات.

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

مسلسل "المعلم" من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان منذر رياحنة، والفنانة سهر الصايغ، وهاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسى، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

وكانت أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الدعائي لمسلسل "المعلم"، المقرر عرضه بشكل حصري على شبكة تليفزيون الحياة، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية "WATCH IT".

وقال منذر رياحنة، مازحًا في مقابلة على برنامج سينماتك: "متذيعوش حاجة من الكواليس، فيه مشاهد اتعادت 700 مرة، والمخرج وصل لمرحلة أنه يصور مصطفى لواحده وأنا لواحدي.. الكواليس كلها حلوة أوي".