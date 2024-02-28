أبرزهم" الجودر" و"الحشاشين".. ضخامة الإنتاج والإبهار البصري يظهران على بوسترات مسلسلات المتحدة

تقدم الشركة المتحدة في السباق الرمضاني المقبل 2024، مسلسلين من اضخم الأعمال الدرامية التي تعرض هذا العام، وهما مسلسلي " الجودر" للفنان ياسر جلال، و"الحشاشين" للنجم كريم عبدالعزيز.

يظهر النجم ياسر جلال في مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" بشخصيتين إحداهما شخصية "شهريار" الأسطورية المعروفة، ونظرًا لطبيعة العمل التاريخي الذي ينتمي إلى الفانتازيا فقد اهتمت المتحدة بالملابس والديكور، كما اعتمدت على عناصر التشويق، حيث تدور أحداث العمل في فترة تاريخية خاصة تحتاج إلى استخدام عناصر الجرافيك والخدع البصرية والمونتاج لتنفيذ المعارك وغيرها.

مسلسل "جودر" ينتمي لنوعية الدراما التراثية التاريخية، فهو مقتبس من إحدى القصص التي وردت في ليالي ألف ليلة وليلة، العمل الأبرز في الحكايات الشعبية العربية، و"جودر" هو ابن عمر التاجر، وعمر له 3 أبناء مختلفون في الصفات والشخصيات، ويقسم ميراثه بينهم وبين أمهم بالعدل، وبسبب طمع سالم وسليم رفعا دعوى على جودر لتوزيع الميراث، وأخذ شقيقه أموال أمهم، ثم ضرباها وطرداها من المنزل، ويهدئ جودر قلب أمه ثم يكسب المال من صيد السمك في البحر في أي مكان.

يشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنان ياسر جلال، الفنانة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، ومحمد الدمراوي، المسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

يعتبر"الحشاشين" مسلسل تاريخي ضخم ويوصف بأنه الأقوى والأضخم إنتاجًا هذا العام، حيث تم تصويره في أكثر من دولة وفي ثلاث قارات مختلفة، واستغرق العمل فيه أكثر من عام كامل.

وتدور أحداث العمل حول طائفة "الحشاشين"، وهي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية اشتهرت بالاغتيالات وقلعة الموت، وكان الفدائيون مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية واللسانيات والاستراتيجيات والقتل.

واهتمت المتحدة بالملابس، حيث جاءت لتتناسب مع عصر "الحشاشين"، وكذلك الديكورإضافة إلى استخدام فن الجرافيك والخدع البصرية الذي كان له أثره في زيادة جمال الصورة، ومصداقيتها، وظهر ذلك من خلال البرومو الدعائي للعمل والبوسترات التشويقية التي عرضتها المتحدة.

كما ينتمى مسلسلي "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة و"المعلم" للفنان مصطفى شعبان، للأعمال الدرامية الأضخم من حيث الإنتاج، حيث استطاعت المتحدة إظهارالجمال المصري في عدد كبير من المشاهد الخارجية في مسلسل المعلم.

وتدورأحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت ذاته، ويظهر فيه الفنان مصطفى شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار، ثم يقع والده في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من قبل بعض المنافسين، الأمر الذي تتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال أحداث المسلسل، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل.