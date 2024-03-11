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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

تنويه هام من وزارة الهجرة لأبناء المصريين في الخارج بخصوص التجنيد

وزارة الهجرة
وزارة الهجرة

أعلنت وزارة الهجرة، أنه تمت الموافقة على كافة الحالات التي تقدمت بطلب تسوية موقفها التجنيدي، ضمن مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج.

ونوهت وزارة الهجرة، إلى أن القرار لا يتضمن حالتين فقط، وتتعلق الحالة الأولى بالمتواجدين داخل أرض الوطن وليس لهم تحركات نهائيا، أما الحالة الثانية، فتخص الأشخاص الذين تقدموا للتجنيد ولم يستكملوا الإجراءات، أو تخلفوا عن الترحيل.

وتابعت: "جار المتابعة مع وزارتي الدفاع والخارجية بشأن تسهيل كافة الإجراءات للمتقدمين للمبادرة وسنوافيكم بكافة المستجدات بهذا الشأن".

واختتمت الوزارة: “ في حالة وجود أي تحديات خاصة بالمبادرة برجاء التواصل على الرقم: ”.

01275638989

جاء ذلك استجابة لجهود وزارة الهجرة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج.

 

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