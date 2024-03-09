بمناسبة يوم المرأة العالمي.. ناشطة مصرية تقيم تكرم الأمهات المثاليات في إيطاليا

تحت شعار " جبر الخواطر"..

شهدت مدينة ميلانو الإيطالية فاعلية كبري بمناسبة " عيد المرأة" والذي يوافق الثامن من شهر مارس من كل عام تحت شعار جبر الخواطر دعت إليه ونظمته إحدي الناشطات في مجال المرأة من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا " صباح محمد" والتي تقيم في إيطاليا منذ سنوات.

وهى تقوم بالعديد من الأنشطة الإجتماعية لخدمة أبناء الجاليات العربية في إيطاليا وتحرص علي مد جسور التواصل بين سيدات المجتمع العربي في إيطاليا من خلال تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والتجمعات الأسرية بمساعدة إبنتها دكتورة "وسام الحسيني" الناشطة في مجال السياسة الإيطالية وأحد أبرز النشطاء من أبناء الجيل التاني من العرب المقيمين في إيطاليا .



شهدت الفاعلية حضور مميز من السيدات العربيات المقيمات في مدينة ميلانو والمدن المجاورة لها والتي أقيمت في أحد قاعات الإحتفالات بالمدينة والتي حرصت منظمة الفاعلية علي تزيينه بأبهي الزينات العربية .



وخلال الفاعلية قامت "صباح محمد" بتكريم أربعة سيدات ممن لهن تجربة كفاح وتحدي في المهجر كأمهات مثاليات كان قد فقدن عوائلهن في سن مبكرة فقررن تحمل مسؤولية تربية أولادهن بمفردهن متحملات كل مصاعب الحياة والغربة حتي نجحن في إخراج نماذج عربية ناجحة في المجتمع الإيطالي وهن السيدة ميرڤت محمد والسيدة بشري نوارج والسيدة كريمة والسيدة سهير أبو طالب والسيدة الإيطالية فرانشيسكا بيروتي .

كما أهدت إحدي شركات السياحة التي كانت مسؤولتها حاضرة الفاعلية تذكرة عمرة لإحداهن .



وفي نهاية الفاعلية حرصت " صباح محمد" علي إهداء جميع المشاركات باقة من الورود وقطع من الشيكولاتة .



و عن الفاعلية وفي حوار مع الإعلامي المصري في إيطاليا " إكرامي هاشم" أعربت السيدة " صباح محمد" عن سعادتها من الحضور الكثيف والمشاركة الفعالة من قبل السيدات العرب و شعورها بالسعادة لمساهمتها في إدخال الفرحة والسرور علي قلوب سيدات المهجر في إيطاليا واللاتي يستحقن التكريم كونهن سيدات مغتربات عن أوطانهن وأسرهن فكان علينا أن نكون أسرة بديلة من أجل تخفيف واقع الغربة عن أنفسنا .



وكشفت "صباح محمد" عن أن تلك الفاعلية هي عادة تحرص عليها سنويا منذ عدة سنوات حيث تجدها فرصة ومناسبة لمد جسور التواصل بين السيدات العربيات وتبادل الخبرات بينهن وبين بعضهن وفرصة لتسليط الضوء علي النماذج الناجحة و أصحاب التجارب منهن وأنها تنظمها بدافع إحساس بالمودة تجاه أخواتها المغتربات في إيطاليا .



و عن شعار الفاعلية هذا العام " جبر الخواطر" كشفت السيدة " صباح" أنها إختارته بناءا علي المعني المرجو من الفاعلية وهو جبر خواطر السيدات المغتربات ولاسيما أصحاب التجارب منهن وما أجمل جبر الخواطر التي نحتاجها جميعنا من بعضنا البعض .

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