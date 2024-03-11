الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام

وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية

قال عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بدأت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم .


وتابع حنفي: “ كما وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي ، بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

 

 وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين ، سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم” .

 

مواد متعلقة

عادل جابر يُهنئ المصريين بقدوم رمضان: "مصر كلها صائمة"

السعودية تستعد لموسم العمرة بإقامة المؤتمر الأول لقيادات قوات أمن العمرة

فؤاد عودة: نطالب الدول الأوروبية بمساعدة الشعب الفلسطيني

حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع (إنفوجراف)

نصر مطر: قرارات المركزي تعمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك المصرية

مايكروسوفت: متسللون روس تمكنوا من الوصول إلى أنظمتنا الداخلية

بمناسبة يوم المرأة العالمي.. ناشطة مصرية تقيم تكرم الأمهات المثاليات في إيطاليا

رابطة الأهلي بالنمسا مهنئة بالفوز بالكأس: مبروك للأهلي وشكرا للسعودية
الجريدة الورقية