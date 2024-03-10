نصر مطر: قرارات المركزي تعمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك المصرية

قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوة غاية في الأهمية وهي تحرير سعر صرف العملات الأجنبية والتي سيكون لها مردود غاية في الأهمية في الاقتصاد المصري.

وأضاف مطر أن القرارات التي صدرت عن البنك المركزي المصري جاءت لتنقل مصر نقلة مهمة في الاقتصاد حيث أن هذه الخطوة تدخل مصر في قلب الاقتصادات العالمية القوية التي تتراقب حال السوق من ناحية وتترك السوق لآلية العرض والطلب من ناحية أخرى وهو ما يعود بالفوائد على كل من الدولة كمؤسسات وعلى الشعب الذي تسعى الدولة للتخفيف عنه.

وأكد مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هذه الخطوة الهامة كان لها مردود سريع على تحويلات المصريين بالخارج الذين من خلال تعاملنا المباشر معهم من خلال الجمعيات الأهلية المصرية الناشطة بالخارج أكدوا زيادة التحويلات في الأيام القليلة الماضية.

وكان مطر قد طالب جميع أبناء الشعب المصري بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تتخذه مؤسسات الدولة المصرية من قرارات تهدف بالدرجة الأولى لحماية المواطن المصري الذي ضرب المثل في التحمل والفناء في حب الوطن.