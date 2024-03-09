رابطة الأهلي بالنمسا مهنئة بالفوز بالكأس: مبروك للأهلي وشكرا للسعودية

تقدمت رابطة النادي الأهلي بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة بالتهنئة لجماهير النادي الغفيرة في داخل مصر وخارجها وذلك بمناسبة تتويج الأهلي بكأس مصر ٢٠٢٣ وذلك بعد الفوز على المنافس التقليدي نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة ٨ مارس وذلك على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، وهي المرة الأولى التي يقام فيها نهائي كأس مصر خارج مصر منذ إنشاء المسابقة والتي انطلقت أولى نسخها ١٩٢١.

وقال حسام بازينة رئيس الرابطة إننا نتقدم بأجمل التهاني لجماهير الأهلي وخاصة المتواجدة في ستاد الأول بارك الذين شجعوا الفريق وساندوه بكل قوة كما نتقدم بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب مؤكدا أن الأهلي دائما لا يخذل جماهيره ويسعى بكل قوة لإسعادها، ولذلك استحق تشجعينا كما استحق أن يكون أعظم نادي في الكون يفرح أنصاره.

ومن ناحيته توجه بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالتهنئة للنادي الأهلي: إدارة وجماهير بهذا الفوز الكبير على نادي الزمالك، كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية التي استضافت نهائي كأس مصر كأول دولة في العالم تنظم المباراة النهائية لهذه المسابقة والتي أحسنت التنظيم بشكل مذهل حظى على إعجاب كل من شاهد المباراة، مؤكدا أن السعودية تخطو خطوات هائلة في طريق تنظيم كافة المناسبات: الرياضية والفنية والثقافية وتعكس مستوى متطورا للغاية في إقامة كافة الفعاليات.

ومن جانبه هنأ أحمد نصار نائب رئيس رابطة مشجعي الأهلي بالنمسا جماهير النادي وكل محبيه في النمسا والعالم بهذا الفوز الكبير مؤكدا أن أداء الأهلي مثار فخر لجماهيره في كل مكان متمنيا للزمالك التوفيق في القادم من المنافسات الرياضية.