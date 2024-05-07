رسميًا ..مصطفي غربال حكمًا لمباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والترجي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن هوية حكم مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .

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وبحسب تقارير صحفية تونسية فأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استقر علي تعيين الجزائري مصطفى غربال حكم ساحة والموريتاني داهان بايدا حكما لتقنية الفيديو لمباراة الذهاب فى تونس.

وسبق لمصطفي غربال أن أدار 6 مباريات للأهلي من قبلوفاز المارد الأحمر في 4 من بينهم نهائي عام 2020.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

من المقرر خوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024، في الثامن عشر من مايو المقبل “18/5”.

بينما سيكون لقاء العودة في الخامس والعشرون من الشهر ذاته “25/5”.

القنوات الناقلة لنهائي دوري الأبطال

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي خلال الشهر المقبل.