إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدى شطة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وذلك بعد ما تم ضبطه يشتري مواد مخدرة من تجار مخدرات بمنطقة المرج بغرض التعاطي.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على مطرب المهرجانات مجدى شطة وبحوزته مخدر الآيس بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة.

مجدى شطة



وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، ألقت القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس " وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وكانت معلومات قد وردت إلي قسم شرطة المرج بتواجد تاجر مخدرات بدائرة القسم .

علي الفور تم توجيه مأمورية إلي مكان البلاغ ، وأثناء القبض علي تاجر المخدرات تصادف وجود مؤدي المهرجانات مجدي شطة بمكان الضبط وذلك لشراء 2 جرام بودر.

تم القبض عليهما ، وتولت النيابة التحقيق .