بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت بدون تقطيع HD في الدوري المصري

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ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وحقق الأهلى فوزاً على الجونة بثلاثية دون رد سجلها إمام عاشور ومحمود متولى ومحمود كهربا في آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الاتحاد السكندري على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق ثمانية انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 14.

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في المقابل، يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت 24.

المستبعدون من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

جاء المستبعدين من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز كالتالي:

علي معلول للراحة.

بيرسي تاو للراحة.

أليو ديانج لعدم الجاهزية.

ياسر إبراهيم لعدم الجاهزية.

محمد الشناوي للإصابة.

أحمد عبد القادر للإصابة.

عمرو السولية للإصابة.

حمزة علاء للإصابة.

طاهر محمد طاهر لأسباب فنية.

كريم الدبيس لأسباب فنية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري

يأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز موسم 2023/2024 كالتالي: