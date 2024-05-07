سام مرسي يحصد جائزة لاعب عام 2024 في إيبسويتش

حصد الدولي المصري سام مرسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إبسويتش تاون جائزة أفضل لاعب في عام 2024.

إقرأ أيضًا..

وكان سام مرسي نجح في قيادة فريقه للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

خاض سام مرسي 42 مباراة مع إيبسويتش تاون في جميع المسابقات، وسجل هدفين وصنع 7 آخرين، هذا الموسم، وكان الدولي المصري انتقل إلى ميدلزبرة مقابل مليون ونصف مليون يورو قبل أن يتأهل معهم إلى دوري الدرجة الأولى.

وخاض سام مرسي مع منتخب مصر 9 مباريات، وتواجد في قائمة المنتخب في مونديال روسيا 2018، وشارك في مباراة أوروجواي فقط التي انتهت بخسارة الفراعنة بهدف نظيف.