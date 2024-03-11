فؤاد عودة: نطالب الدول الأوروبية بمساعدة الشعب الفلسطيني

تقدمت جالية العالم العربي في إيطاليا (كوماي) والرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية وإذاعة كوماي الدولية والاتحاد الدولي لأبناء عرب 48 بالتهنئة إلي جموع المسلمين وإلى الأمة العربية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

وقالت الرابطة، “يستمر التضامن مع الشعب الفلسطيني كل ساعة وكل يوم بالحديث مع جميع الأطراف و الأحزاب السياسية في ايطاليا و في أوروبا لوقف إطلاق النار و بعث المساعدات إلى فلسطين، فهناك أكثر من مليون شخص يعاني الجوع و العطش، أكثر من 50% من سكان غزة يعاني من أمراض معدية ،كل يوم 11 طفل يفقدون طرف من اطرافهم .أكثر من 1500شاحنة من أشهر بانتظار على معبر مرفح”.

فواد عودة: يستمر علاج أطفال فلسطين في ايطاليا

وقال الدكتور فؤاد عودة، رئيس جالية العالم العربي في ايطاليا (كوماي)، الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية (اميم) و محاضر في عديد من الجامعات الإيطالية: “نرحب اليوم في 45 طفل من فلسطين الذين وصلوا إلى إيطاليا للعلاج في المستشفيات الإيطالية، نستمر التواصل مع الحكومة الإيطالية و الحكومات الأوروبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في نفس الوقت يستمر التضامن مع الشعوب العربية في السودان، اليمن، صوماليا، ليبيا ، تونس ، و جميع الدول العربية”.

وشكر البروفيسور فؤاد عودة، الجيش الأبيض الفلسطيني العربي لجهودهم الكبيرة في فلسطين و الشكر الى جميع ممثلين الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية للعمل باستمرار لدعم الشعب الفلسطيني و خصوصا في الأردن، لبنان،مصر ،سوريا ،ليبيا، الكويت العراق ،الجزائر، السودان، تونس ،المغرب ، صومالية ،الإمارات العربية المتحدة، السعودية ،اليمن ،مرتوانيا ,قطر و الدول الأوروبية وأمريكيا الجنوبية والولايات المتحدة وروسيا والدول الإفريقية.