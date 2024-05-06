كلام فى الهوا

الإثنين 06/مايو/2024 - 07:13 م 5/6/2024 7:13:30 PM

للفساد أشكال كثيرة، إلا ان التعريف الجامع له هو ظاهرة يستغل فيها شخص فاسد سلطته فى اغتنام فرصة يستطيع من خلالها انتهاك الواجب المُلقى عليه. هذا السلوك يؤثر بالسلب على مصالح المكان الذى يعمل به. وهو لا يكتفى بالاستيلاء على كل الأموال التى تحت سلطته ويُسهل لآخرين الاستيلاء على كل خير المكان، ولا يخلو كلامه دائمًا عن الأمانة وعن حرصه على العدالة بين جميع المتعاملين والعاملين مع الجهة التى له سلطه عليها، حتى يصبح مصير تلك الجهات مزيدا من الإخفاقات المتتالية، وينشر الفساد المالى والإدارى وتصبح الرشوة «إكرامية» والمحسوبية «علاقات اجتماعية» يقول لك بكل بجاحة «لك خدمة طول ما إنت فى الخدمة» هذا الرجل الفاسد لم يقف عند هذا الحد، بل يحاول بكافة الوسائل تجميل أداء المؤسسة التى أوقعها الله فى يده، وذلك عن طريق نشر نتائج غير حقيقية، لعل من أكثرها شهرة هى رصد الأصول بالميزانيات وإضافة الزيادات التى طرأت عليها بفعل زيادة الأسعار واعتبار هذه الزيادة أرباحا، والمؤسف يقوم بصرف أرباح للعاملين منها.. ولا يكتفى بهذا الفساد ولكنه يعمل لكى يكون جميع العاملين معه فاسدين مثله.

لم نقصد أحدًا!!