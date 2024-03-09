السبت 09 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مايكروسوفت: متسللون روس تمكنوا من الوصول إلى أنظمتنا الداخلية

انظمة مايكروسوفت
انظمة مايكروسوفت

تمكنت مجموعة من المتسللين المرتبطين بالحكومة الروسية من الوصول إلى أنظمة برامج مايكروسوفت، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وفي رسالة إلى السلطات التنظيمية، أشارت الشركة التي أسسها بيل غيتس إلى الهجمات الإلكترونية التي يعود تاريخها إلى يناير الماضي، مضيفة أن المتسللين استخدموا البيانات التي سرقوها من بعض عناوين البريد الإلكتروني للوصول "إلى بعض المعلومات الداخلية" "أنظمة الشركة.

 

تم الإبلاغ عن الهجمات السيبرانية في يناير، بعد أيام قليلة من وقوع حادث مماثل ضد شركة هيوليت باكارد انتربرايز.

 

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