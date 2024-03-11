ضبط 4 قضايا إتجار في المخدرات بأسوان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

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كما تم 10 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدرى الهيروين والشابو وكمية من الأقراص المخدرة بحوزة 7 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية .

وتم ضبط 4 قطع سلاح نارى 2 بندقية آلية و2 فرد محلى وخزينتين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرةـ وتنفيذ 810 حكم قضائي متنوع.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.