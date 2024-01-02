القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

تملكت الرذيلة من قلب مُجرم قصتنا حتى انحرفت ميوله وأصبح بين عشية وضحاها مصدراً للأذى لمن يقوده حظه العاثر إلى طريقه.

لم يُراعي المُجرم نُبل عمله في رعاية الأطفال، وغيب إبليس عقله حتى صارت شهوته المُحرمة هي القائد الفعلي لسلوكه فساقته قدماه للقيام بالكارثة.

اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين



وقعت الجريمة قبل ما يقارب العام وتحديداً يوم 25 ديسمبر 2022، وذلك حينما استغل المُجرم عمله كسائق حافلة لتوصيل التلاميذ لإحدى الحضانات في منطقة أكتوبر من أجل إشباع رغباته البغيضة.

قادت الصدفة بطل الحكاية يونس – 4 سنوات لطريق الجاني الذي استغل حداثة سنة واستدرجه بعد أن غازله بالألعاب واللهو فسار معه على ذات السبيل دون أن يدري أن وحشاً كريهاً يتخفى وراء القناع المُزيف.

وأفاد الشهود أن الجاني بعد أن ظفر بفريسته في مسكنه انفرد به وحسر عنه بنطاله وكشف عورته وارتكب فاحشة قوم لوط بعد ان استطالت يده مواطن عفته.

قصاص المحكمة

قُدم المُتهم محمد.م للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه خطف بالتحيل طفلاً هو المجني عليه يونس بأن استدرجه لمسكنه تحيلاً كون المتهم يعمل سائقاً خاصاً للمجني عليه.

وأوهمه باللهو معه وما إن وصل بفريسته لباب مكيدته حتى أدخله مسرح جريمته مستغلاً حداثة سنه مُتمكناً بتلك الوسيلة من الاختلاء به لإنفاذ جرمه.

وأسندت له جريمة هتك عرض المجني عليه بغير قوة أو تهديد، بباعث الهوس الجنسي الذي أضل عقله، كما عرض الطفل للخطر بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له.

وقضت محكمة الجنايات من جانبها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمود أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ السيد حسن محمد أمين السر.

التقرير الطبي يُثبت الجريمة

وثبت بالتقرير المبدئي الصادر من مستشفى 6 أكتوبر المركزي بعد تحويل النيابة المُتهم إليها من أجل توقيع الكشف الطبي أنه يُعاني من احمرار بمنطقة الشرج.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنها استندت للتقرير المبدئي الذي جاء بنتيجته أنه يعاني من احمرار بمنطقة الشرج وهو ما يتوافق مع رواية المجني عليه وتحريات المباحث.