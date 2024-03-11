رصد قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ25 مليون جنيه

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع موظف صعقا بالكهرباء أثناء توصيل سلك موتور مياه بجهينة

لقى موظف في بداية العقد الخاس من العمر يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مصرعه صعقا بالكهرباء سقط من أعلى عامود إنارة أثناء قيامه بتوصيل سلك موتور مياه حال تواجده بأرضه الزراعية وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بمصرع موظف صعقا بالكهرباء بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "محمد . ع . م" 52 سنة موظف ويقيم دائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال نجل المتوفى أحمد . م . ع . م 21 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء محاولة والده بتوصيل سلك موتور مياه أعلى عامود إنارة بأرضه الزراعية الكائنة دائرة المركز صعقه التيار الكهربائي وسقط من أعلى العامود ماا أدى إلى إصابته باشتباه نزيف بالمخ والصدر ووفاته في الحال ونفى الشبهة الجنائية.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.