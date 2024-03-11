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الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط المتهمين بالترويج لبيع سائل مسيل للدموع أون لاين

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تروج لبيع عبوات "سائل مسيل للدموع ".

بالفحص تم تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها (طالب) وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته (7 عبوات " سائل مسيل للدموع) ، وإعترف بقيامه بإنشاء الصفحة المُشار إليها لإستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات سالفة الذكر وأضاف بقيامه بالتحصل عليها من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).. أمكن ضبطه ، وبحوزته (12 عبوة سائل "مسيل للدموع ، صاعق كهربائى) ، وأقر بقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" وإستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات.

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