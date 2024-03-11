الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط عاملة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية بمصر الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاملة لقيامها بارتكاب سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالي) من داخل منزل سيدة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتها جزء من المسروقات.

 

وأضافت أنها قامت ببيع باقى المشغولات الذهبية لأحد أصحاب محلات الذهب "حسن النية" وتم ضبط باقي المشغولات الذهبية لديه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة ببني سويف

 

أصيب 9 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الدائري أمام مدخل مدينة ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة  بالطريق الدائري أمام مدخل مدينة ببا.

 

ونقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من : رحمة جابر محمد 16 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، فاطمة علي حسن 28 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالحوض، دعاء جمعه سيد 25 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، أدهم خالد على 12 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمنى، عادل شعبان عويس 59 عامًا، مصابًا بجرح قطعي باليد اليسرى حوالى 7سم، كريم عيد عبدالعظيم 16 عامًا، باشتباه كسر بالحوض، عبدالله أحمد محمد 15 عامًا، بجرح قطعى باليد اليسرى حوالى 5 سم، دينا احمد علي 16 مصابة باشتباه كسر بالحوض، :سلامة سيد متولي 50 عامًا مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر.

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