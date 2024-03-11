الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

رصد 167 قطعة سلاح ناري و527 طلقة خلال حملات أمنية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

وجه قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكثفة خلال 24 ساعة.

في مجال الأسلحة النارية تم ضبط 167 قطعة سلاح ناري بحوزة 143 متهما، عبارة عن «26 بندقية آلية، 33 بندقية خرطوش، 4 طبنجات و527 طلقة».

بمناقشة المتهمين اعترفوا بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، تحررت المحاضر اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

 

حكم مُغلظ لسائق مُدان بإحداث عاهة مستديمة لزميله

 

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لإصابة صديقه بعاهة مستديمة والتعدي على شقيقه إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة السلام.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم س.ا سائق أصاب المجني عليه ج.م سائق في يده اليسرى إثر وقوع مشادة بينهم قام على إثرها المتهم بشل حركة المجني عليه وضربه باستخدام أداة حادة استقرت بيده، فأحدث به إصابته وتخلف عنها لديه عاهة مستديمة إعاقة يستحيل شفائها تقدر نسبتها بنحو ٣٥%.

 

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا بوصول المجني عليه إحدي المستشفيات وبه إصابة تسببت في عاهة مستديمة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطهم وبمواجهته اعترف بنشوب خلاف مع المجني عليه وإصابته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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