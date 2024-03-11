القبض على متهم بحيازة مخدرات وميزان حساس

ألقت أجهزة الأمن، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتصنيع والاتجار فى المواد المخدرة واتخاذه من سكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم استهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1٫110 كيلو جـــــرام - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامي" – 2 ميزان حساس– كمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة.

المشدد 7 سنوات لعامل ونجليه بتهمة ضرب شخص حتى الموت

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأحد بمعاقبة "ع.ا" عامل ونجليه "ع.ع"و"م.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم بضرب المجنى عليه "ع.ع" حتى الموت بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد زين وأحمد أبو القاسم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بسلاح ناري قوالب طوب وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة متأثرا بإصابته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات نبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين قاموا خلالها بإطلاق النار عليه وضربه بقوالب الطوب، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.