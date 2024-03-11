1409 مخالفات لقائدى السيارات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكترونى

واصلت الإدارة العامة للمرور، شن حملات مرورية مكثفة تمكنت من خلالها من تحرير 1409 مخالفات لقائدي السيارات، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور تفعيلا لذلك.

من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأحد بمعاقبة "ع.ا" عامل ونجليه "ع.ع"و"م.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم بضرب المجنى عليه "ع.ع" حتى الموت بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد زين وأحمد أبو القاسم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بسلاح ناري قوالب طوب وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة متأثرا بإصابته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات نبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين قاموا خلالها بإطلاق النار عليه وضربه بقوالب الطوب، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

فيما أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارا بتجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مركبات التوك توك فى منطقة الخليفة بأسلوب قطع الأسلاك.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك " وأقر بارتكابه عدد 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبالضغط عليه أرشد عن كل المركبات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.