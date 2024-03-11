188 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملات مكثفة على مستوى الجمهورية، لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن تحرير 188 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية.

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها في مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي لكشف سبب احتراق شقة

أمرت نيابة بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة موقع الحريق الذى نشب داخل شقة سكنية في دائرة قسم عين شمس، للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، والوقوف على أسباب الحريق.



البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة باشتعال النيران في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.

فيما نجحت الداخلية فى ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

أمكن تحديدها (تحمل جنسية إحدى الدول) وضبطها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وأقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى والترويج لنشاطها الإجرامى من خلال الصفحة المُشار إليها، وعثر بحوزتها على هاتف محمول "بفحصه فنيا تبين احتواؤه على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.