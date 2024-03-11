579 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم الالتزام بارتداء الخوذة

وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 579 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

فى أول يوم رمضان .. شاب ينهى حياة زوجته بقنا

أنهى شاب حياة زوجته وحاول التخلص من نفسه بعدها، بطلق ناري، فجر اليوم الاثنين، بقرية حمرادوم التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة وزوجها مصاب داخل منزل بقرية حمرا دوم شرق مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أن شخص يُدعى ع.ح.ع، قتل زوجته بطلق ناري، ثم حاول إنهاء حياته بعدها بذات الطريقة فى فجر أول أيام شهر رمضان الكريم في قرية حمرا دوم مركز نجع حمادي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

في سياق منفصل، قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأحد بمعاقبة "ع.ا" عامل ونجليه "ع.ع"و"م.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم بضرب المجنى عليه "ع.ع" حتى الموت بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد زين وأحمد أبو القاسم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس