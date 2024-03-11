الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن يضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم القبض على كلاً من سائق، عامل "لهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة "ربع نقل" ملك أحدهما بدائرة مركز شرطة أبشواى وعُثر بداخلها على 40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى "مليون" صاروخ بأحجام وأشكال مختلفة وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات أقرا بقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بمنزل أحدهما بدائرة المركز.

 

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المشار إليه وعُثر بداخله على (30 كرتونة بإجمالى 700 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال - كمية من خامات وأدوات ومعدات التصنيع) واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح.

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