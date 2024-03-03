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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم أبو نسب.. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس

فيلم أبو نسب
فيلم أبو نسب

حصدت إيرادات فيلم "أبو نسب"، للفنان محمد إمام، أمس السبت، 159 ألفا و421 جنيها، ما جعله في المركز الثالث فى شباك التذاكر بدور العرض المصرية.

 

تفاصيل فيلم أبو نسب:

وطرح فيلم "أبو نسب" مؤخرًا في الدول العربية، وهى كالآتي: "السعودية، الكويت، الإمارات، عمان، قطر، تونس، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، سوريا، المغرب، ليبيا، أمريكا، كندا، بريطانيا، أستراليا، تركيا، نيوزلندا، المانيا، السويد، لكسمبورج، بلجيكا، النرويج، سويسرا، النمسا، الدرانمارك، هولندا، فنلندا، اليونان، أيرلندا".

فيلم أبو نسب

أبطال فيلم أبو نسب:

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

 

قصة فيلم أبو نسب:

تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

 

كانت الشركة المنتجة، طرحت البرومو الدعائي الأول لفيلم محمد عادل إمام الذي يحمل اسم أبو نسب، استعدادًا لعرضه، وظهر خلال محمد إمام بشخصية الدكتور علي، ويتزوج من ياسمين صبري.

 

كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني، يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد إمام.

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الجريدة الورقية