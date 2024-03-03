الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الحزن يسيطر على شقيق حلمي بكر في صلاة الجنازة: حتة من قلبي راحت

حلمي بكر
حلمي بكر

ظهر فتحي بكر شقيق الموسيقار الراحل حلمي بكر، في حالة حزن شديدة، وذلك خلال صلاة الجنازة، بمسجد السلام، في منطقة مدينة نصر، مرددا: "حتة من قلبي راحت، سبوني في حالي دلوقتي".

فتحي بكر

تفاصيل جنازة حلمي بكر

ووصل هشام حلمي بكر، نجل الراحل، إلى مسجد السلام، قبل وصوله جثمان أخيه، إذ تحرك منذ قليل من مستشفى السلام.

ويدفن جثمان حلمي بكر، بمقابر الوفاء والأمل، بعد تأجيل 36 ساعة بسبب الجدل، الذي حدث بين زوجته وعائلته.

وكان هشام نجل الموسيقار حلمي بكر، فوض المستشار مرتضى منصور في اتخاذ كل الإجراءات بدفن والده من خلال رسالة صوتية.

ورحل حلمي بكر عن عالمنا مساء أمس الجمعة بعد صراع كبير مع المرض، عن عمر يناهز 85 عاما، ويعد حلمي أحد أشهر الموسيقيين والملحنين في مصر والوطن العربي.

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تأجيل جنازة الموسيقار الراحل حلمي بكر (أعرف السبب)

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