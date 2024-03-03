أسرة مجدي الهواري تعلن عن موعد ومكان عزاء شقيقته

كشفت أسرة المخرج مجدي الهواري عن موعد ومكان عزاء شقيقته، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، كما حرص عدد من أسرة الراحلة على حضور الجنازة، لتوديعها إلي مثواها الأخير.

تفاصيل عزاء شقيقة المخرج مجدي الهواري

يقام عزاء شقيقة مجدي الهواري غدًا الاثنين بعد صلاة المغرب، في مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم، قاعة الروضة.

عزاء شقيقة المخرج مجدي الهواري

وأعلن مجدي الهواري وفاة شقيقته صباح اليوم، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله، أختي وحبيبتي ادعو لها بالرحمة.. الصلاة عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة لها منا الفاتحة.

جنازة شقيقة مجدي الهواري

يذكر أن مجدي الهواري غاب عن حضور جنازة شقيقته، التي أقيمت ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، حيث لم يره الحاضرون خلال تشييع الجثمان، كما حرص على حضور عدد من أسرة الراحلة على الحضور في الجنازة، لتوديعها وإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

من ناحية أخري، أدى المخرج مجدي الهواري مناسك العمرة مؤخراً، حيث شاركت مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود، صور له برفقة زوجها مجدي وأولاده، خلال تأديتهم العمرة، وجاء ذلك بعد انتشار أنباء عن طلاقهما بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

ونشرت دنيا عبد المعبود الصور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقة: الحمد لله.