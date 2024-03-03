رمضان 2024.. أيتن عامر ضيفة شرف بمسلسل "جودر"

نشرت الفنانة أيتن عامر، صورًا من ظهورها في مسلسل "جودر"، موضحة إلى أنها تظهر كضيفة شرف، والمقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

شاركت أيتن الصور على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "انتظروني ضيفة خفيفة في مسلسل جودر بطولة صديقي العزيز ياسر جلال، في دور فاطمة".

مسلسل جودر

أبطال مسلسل "جودر"

من ناحية أخرى، يذكر أن مسلسل "جودر" من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبدالعزيز مخيون، وليد فواز، ياسر الطوبجي، غادة طلعت، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر وآخرون، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل جودر