رمضان 2024.. ياسمين صبري تدخل السجن وتعاصر صراعات في "رحيل"

أطلقت الفنانة ياسمين صبري البرومو التشويقي لمسلسلها الجديد "رحيل"، والمقرر طرحه في الماراثون الرمضاني 2024.

تظهر ياسمين صبري في برومو مسلسل "رحيل" بأنها تعمل مع والدها في تجارته وهي المسئولة عن كل شيء وتقف أمام كبار السوق وتتحدث عن تجارة والدها الذي لا يعمل في أي شيء بعيدا عن القانون.

مسلسل رحيل

في السوق هناك خلافات كبيرة بين التجار، فنرى أحمد بدير وهو يحاول التحكم في السوق ويؤكد أنه كبيره، ومعه أحمد صلاح حسني الذي يزعج "رحيل" وتتشاجر معه كثيرا.

كما نرى محمد كيلاني الذي يبدو أنه يحب "رحيل" ويعمل محاميا ويدافع عنها بعدما يتم اتهامها في قضية ما.

وينتهي الإعلان مع القبض على "رحيل" وحبسها على ذمة التحقيق.

مسلسل رحيل

أبطال مسلسل رحيل

مسلسل "رحيل" بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام.

المسلسل يتكون من 15 حلقةـ وتعود ياسمين صبري بـ "رحيل" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها "فرصة ثانية" في رمضان 2020، وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي.

ومسلسل "رحيل" من المقرر عرضه عبر قناة "أبو ظبي" خلال شهر رمضان 2024.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان فيلم "أبو نسب" مع محمد إمام، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.