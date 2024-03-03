جنازة حلمي بكر.. نجله يتلقى العزاء بالمقابر فور وصول جثمان والده (صور)

استقبل هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، العزاء في مقابر العائلة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، عقب صلاة الجنازة عليه في مسجد السلام.

وحضر مجموعة من الفنانين والمشاهير ونجوم الفن وأقارب الفقيد وأهله ومحبيه الذين حرصوا على وداعه الوداع الأخير، قبل دفنه في مرقده الأخير بمدافن العائلة.

هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر

ونعت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار حلمي بكر، الذي وافته المنية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما.

وقالت "نادية" عبر حسابها على "فيسبوك": "لا إله الا الله ولا نقول إلا ما يرضى الله، البقاء لله أستاذ حلمي انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين".

هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر

هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر

سبب وفاة حلمي بكر

وكشف مصدر مقرب من العائلة لـ "بوابة الوفد الإلكترونية"، سبب وفاة الموسيقار حلمي، قائلًا:" توفى بأحد مستشفيات الشرقية بعد توقف عضلة القلب، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس ولكن توفاه الله ".

ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنانة نادية مصطفى، وفاة حلمي بكر، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" لا إله الا الله ولا نقول الا مايرضى الله، البقاء لله أستاذ حلمي انتقل الى رحمة الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين ".

نعت نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا بعد فترة صراع مع المرض .

وتضمن بيان المهن الموسيقية الآتي: "البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي ينعي الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان ".