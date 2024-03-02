السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

وائل جسار يتخطى الـ 3 مليون بأغنية "كل وعد"

كل وعد
كل وعد

تقترب أغنية المطرب وائل جسار والتي تحمل عنوان "كل وعد" من 4 مليون مشاهدة وذلك خلال ما يقرب من ثلاثة أسابيع منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


أعرب المطرب وائل جسار مؤخراً، عن سعادته بعد تخطى أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "كل وعد"، 2 مليون مشاهدة منذ طرحها على حسابه على موضع الفيديوهات "يوتيوب".

كل وعد


نشر وائل جسار مقطع فيديو من الأغنية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تفاصيل أغنية "كل وعد"

أغنية "كل وعد" من كلمات رفيق نجيب، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين، منتج منفذ رامز سليمان، وإخراج الكليب نور سالم، وشاركته في الفيديو كليب زوجته ميراي، كما وجه لها الشكر في نهاية الكليب، مضيفا "وراء كل رجل عظيم امرأة.. إلى توأم روحي ميراي".

وجاءت كلمات الأغنية: كل وعد وعدته لك هوفيه لك متخافيش، كل حلم هيجي وقته وبآوانه متقلقيش، مش هقصر يوم معاكي صدقيني، اجمدي ده أنا بقوى بيكِ ما تضعفيش.

كل وعد
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