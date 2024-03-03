الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شهد برمدا تطلق فيديو كليب بعنوان "باي باي يا مشاكلي"

شهد برمدا
شهد برمدا

أطلقت الفنانة السورية شهد برمدا أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "باي باي يا مشاكلي" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود.

تفاصيل أغنية "باي باي يا مشاكلي" 

أغنية "باي باي يا مشاكلي" تمثل عودة شهد برمدا للإنتاجات الغنائية بعد غياب سنوات.

 

جاءت أغنية "باي باي يا مشاكلي" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي سريع، وحمل الكليب توقيع المخرج اللبناني زياد خوري.

 

أغنية "باي باي يا مشاكلي" من كلمات عصام شعبان وألحان مصطفى حامد وتوزيع مصطفى غانم وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

شهد برمدا 
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الجريدة الورقية