محمد عدوية يطرح بوستر أحدث أعماله الغنائية بعنوان "وشوش الناس"

أطلق الفنان محمد عدوية بوستر أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "وشوش الناس"، ونشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

تفاصيل أغنية وشوش الناس

الأغنية كلمات عمرو عصام، ألحان وتوزيع الأغنية الأصلية وليد شراقي وتوزيع الـcover ميدو، ومسئول إعلامي يارا أحمد وإنتاج شركة كلمة للمنتج ياسر حسنين.

ونشر محمد عدوية مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "محمد عدوية فوشوش الناس حكايات فيها الفرح وفيها آهات.. عدوية".

أغنية وشوش الناس

من ناحية أخرى، كان الفنان محمد عدوية روّج لأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "رسالة واتساب" وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسب مشاهدات عالية، وظهر فيها بالزي الصعيدي.

وقام بنشر مقاطع فيديو للأغنية عبر حسابه الشخصي على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" مرتديًا ملابس صعيدية.

وأغنية رسالة واتساب من كلمات محمد عبدالجابر وألحان محمد عدوية وتوزيع بيشوي صفوت، وإنتاج شركة كلمة للمنتج ياسر حسنين.

كما طرح مؤخرًا أغنية "قبطان سفينتي" عبر يوتيوب، كلمات مهاب الجزائري وتوزيع وألحان مونتي.