الأحد 03 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد عدوية يطرح بوستر أحدث أعماله الغنائية بعنوان "وشوش الناس"

محمد عدوية
محمد عدوية

أطلق الفنان محمد عدوية بوستر أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "وشوش الناس"، ونشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

تفاصيل أغنية وشوش الناس

الأغنية كلمات عمرو عصام، ألحان وتوزيع الأغنية الأصلية وليد شراقي وتوزيع الـcover ميدو، ومسئول إعلامي يارا أحمد وإنتاج شركة كلمة للمنتج ياسر حسنين.

 

ونشر محمد عدوية مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "محمد عدوية فوشوش الناس حكايات فيها الفرح وفيها آهات.. عدوية".

أغنية وشوش الناس

من ناحية أخرى، كان الفنان محمد عدوية روّج لأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "رسالة واتساب" وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسب مشاهدات عالية، وظهر فيها بالزي الصعيدي.

 

وقام بنشر مقاطع فيديو للأغنية عبر حسابه الشخصي على تطبيق الفيديوهات "تيك توك" مرتديًا ملابس صعيدية.

 

وأغنية رسالة واتساب من كلمات محمد عبدالجابر وألحان محمد عدوية وتوزيع بيشوي صفوت، وإنتاج شركة كلمة للمنتج ياسر حسنين.

 

كما طرح مؤخرًا أغنية "قبطان سفينتي" عبر يوتيوب، كلمات مهاب الجزائري وتوزيع وألحان مونتي.

txt

رمضان 2024.. أيتن عامر ضيفة شرف بمسلسل "جودر"

مواد متعلقة

رمضان 2024.. أيتن عامر ضيفة شرف بمسلسل "جودر"

وائل جسار يتخطى الـ 3 مليون بأغنية "كل وعد"

إيرادات فيلم عصابة عظيمة بشباك التذاكر أمس

رمضان 2024.. ياسمين صبري تدخل السجن وتعاصر صراعات في "رحيل"

رمضان 2024.. صدقي صخر يطلق بوستر تشويقي له في "لانش بوكس"

رمضان 2024.. صبا مبارك شيف بأحد الفنادق الكبرى في "لحظة غضب"

رمضان 2024.. مي سليم تكشف شخصيتها الشيطانية في "المداح 4"

رمضان 2024.. طلاسم سحرية وكائنات أسطورية داخل برومو "جودر"
الجريدة الورقية