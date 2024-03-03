الأحد 03 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

جنازة حلمي بكر.. لحظات خروج جثمانه من المسجد لدفنه بمقابر العائلة (صور)

جنازة حلمي بكر 
جنازة حلمي بكر 

خرج جثمان الموسيقار حلمي بكر من مسجد السلام في مدينة نصر، بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر، لدفنه في مقابر العائلة.

جنازة حلمي بكر 
جنازة حلمي بكر 
جنازة حلمي بكر 

سبب وفاة حلمي بكر

وكشف مصدر مقرب من العائلة لـ "بوابة الوفد الإلكترونية"، سبب وفاة الموسيقار حلمي، قائلًا:" توفى بأحد مستشفيات الشرقية بعد توقف عضلة القلب، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس ولكن توفاه الله ".

 

 ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنانة نادية مصطفى، وفاة حلمي بكر، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" لا إله الا الله ولا نقول الا مايرضى الله، البقاء لله استاذ حلمى انتقل الى رحمة الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين ".

 

 نعت نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا بعد فترة صراع مع المرض .

 وتضمن بيان المهن الموسيقية الآتي: "البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي ينعي الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية واعضاء مجلس الإدارة الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر  وندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان ".

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