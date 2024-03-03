رمضان 2024.. سمية الخشاب بفستان الزفاف في برومو "بـ100 راجل"

أطلقت الفنانة سمية الخشاب البرومو التشويقي لمسلسل "بـ100 راجل"، والمقرر طرحه بالماراثون المُقبل 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الإعلان مرتدية "فستان" زفاف أبيض، وعلقت: "استنوا غالية أبو الدهب في رمضان في مسلسل بـ 100 راجل على قناة النهار والقاهرة والناس وصدى البلد ومنصة جوي وادعولي بالتوفيق".

مسلسل "بـ100 راجل"

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولة مسلسل "بـ100 راجل" كل من الفنان صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.