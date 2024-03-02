السبت 02 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. صدقي صخر يطلق بوستر تشويقي له في "لانش بوكس"

صدقي صخر
صدقي صخر

أطلق الفنان صدقي صخر ، بوستر له من احدث اعماله مسلسل "لانش بوكس" ، والمقرر طرحه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل مسلسل لانش بوكس

"لانش بوكس" سيناريو وحوار عمرو مدحت، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، أحمد الشامي، عمرو رمزي، هشام إسماعيل.  

مسلسل لانش بوكس

وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي ذائع الصيت " Good Girls" وعرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى 2021 وحقق نجاحا كبيرا على مستوى العالم ، وإنتاج S productions  التي قدمت للمشاهد العربي العديد من الأعمال الدرامية المميزة عبر كبرى منصات العرض خلال السنوات الأخيرة في مقدمتها "الأنسة فرح"، "ستات بيت المعادي" ،" 45 قاعدة للطلاق"، "النزوة"، "الجسر" و"مجنونة بيك" .


المسلسل مكون من 30 حلقة و يدور حول ثلاثة سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالي  وذلك في قالب إجتماعي كوميدي لا يخلو من التشويق.

مواد متعلقة

رمضان 2024.. مي سليم تكشف شخصيتها الشيطانية في "المداح 4"

رمضان 2024.. طلاسم سحرية وكائنات أسطورية داخل برومو "جودر"

رمضان 2024.. محمد إمام متهم بجريمة قتل في برومو "كوبرا"

رمضان 2024.. شاهد بوسترات فردية لمسلسل الأطفال "نورة"

بعد انتهائه من "أولاد رزق 3"| عمرو يوسف يستعد لتحضيرات فيلم "المنجم"

حلا شيحة تعلق علي كواليس مسلسل " إمبراطورية ميم": اللحظات الحلوة

أغنية "كل وعد" لـ وائل جسار تقترب من 3 مليون

أبرزهم جودر والمعلم| عبد العزيز مخيون يعود بقوة للدراما التلفزيونية بأعمال متنوعة
الجريدة الورقية