الجبن أكثر منتجات الألبان تسبب ارتفاع في نسبة الكوليسترول

أحد أكثر منتجات الألبان خبيثة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وفقًا للأطباء، هو الجبن حيث يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة، وأيضًا الصوديوم.

غالبًا ما ترتبط مستويات الكوليسترول المرتفعة بتناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية يذكرك الأطباء في كليفلاند كلينيك أنه للتحكم في ارتفاع نسبة الكوليسترول، يجب عليك الحد من تناول بعض الأطعمة إلى الحد الأدنى أو تجنبها تمامًا.

ووجود كمية معينة من الكوليسترول في النظام الغذائي مفيد أيضًا، ولكن لا ينبغي أن يكون هناك الكثير من الدهون المشبعة، والنظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية منها يساهم في زيادة مستويات الكوليسترول في الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

على وجه الخصوص، يعتقد الخبراء أنه إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول، فيجب عليك في كثير من الأحيان تجنب تناول منتجات الألبان الدهنية، مثل الحليب كامل الدسم والزبدة والقشدة والجبن والحليب المكثف، ويولي الأطباء اهتمامًا خاصًا بالجبن، ويحتوي هذا المنتج على نسبة عالية من الدهون المشبعة ويميل إلى احتوائه على نسبة عالية من الصوديوم.

الاستهلاك المسموح لتناول الجبن

وفقا للخبراء، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الحد من استهلاك الجبن إلى 100 جرام في الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يشارك الجميع الرأي حول ضرورة تجنب منتجات الألبان الدهنية، وعلى سبيل المثال، نشرت مؤسسة القلب الأسترالية بيانًا عن الفوائد الصحية لمنتجات الألبان إلى جانب توصية باستهلاك الجبن والزبادي كوجبات خفيفة صحية، وتدرك مؤسسة القلب البريطانية أيضًا أن العديد من الدراسات العلمية الحديثة أظهرت أنه على الرغم من احتوائها على دهون مشبعة، فإن بعض منتجات الألبان تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم.

ويعتقد العلماء أن الأطعمة المخمرة مفيدة في المقام الأول. ويقولون إن الزبدة أو الكريمة لا تزال طعامًا لا يمكن تناوله إلا بكميات صغيرة جدًا وبشكل عام، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول اختيار الأطعمة التي تحتوي على أنواع صحية وغير مشبعة من الدهون.