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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

تأثير ارتفاع الكوليسترول على الجسم

ارتفاع الكوليسترول
ارتفاع الكوليسترول

يحذر الأطباء من إن ارتفاع الكوليسترول الضار يسبب تلف الشرايين بشدة، وبالتالي الإصابة بأمراض القلب، لذا يجب الخضوع للفحص بانتظام ليبقى تحت السيطرة.

 

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أضرار ارتفاع الكوليسترول 

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن"، قد يتراكم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الشرايين ، مما يؤدي إلى انسدادها وتقليل مرونتها ، عندما يفرز الجسم الكثير منه.

وقد يؤدي تراكم الكثير من الكوليسترول إلى تفاقم أمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وعندما يكون مستوى الكوليسترول في الدم أكثر من المعتاد في الدم فهناك دائمًا احتمال أن يدخل إلى جدار الشرايين ويسبب الدهون، وبالتالي تبدأ عملية تصلب الشرايين.

كما أن الكثير من الكوليسترول السيئ قد يضر بالجهاز الهضمي، حيث أن إنتاج الصفراء وهو سائل يساعد في الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء ، يتطلب الكوليسترول في الجهاز الهضمي، ومع ذلك ، إذا كانت العصارة الصفراوية تحتوي على الكثير من الكوليسترول ، فإن الفائض يتبلور إلى حصوات صلبة في المرارة . 

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