الزيوت النباتية تساعد على خفض نسبة الكوليسترول وتحسين وظائف القلب

في مقابلة مع الدكتور العلوم البيولوجية فلاديمير بيسونوف، تم تقديم الحجج التي تؤكد أهمية استهلاك الزيوت النباتية على وجه الخصوص، أنها توفر جسم الإنسان مع مضادات الأكسدة الطبيعية وعامل مضاد للشيخوخة وفيتامين E (توكوفيرول)، ولكن الشيء الرئيسي هو أن نحصل على الأحماض الدهنية غير المشبعة من الزيوت النباتية وبفضلهم، تساعد هذه الزيوت على تحسين وظائف القلب.

وعلى سبيل المثال، بالنسبة لعباد الشمس، فهو يتكون أساسًا من أحماض أوميجا 6 المتعددة غير المشبعة (ما يصل إلى 70٪) - فهي مفيدة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك لصحة الجلد والجهاز العصبي، ويحتوي زيت بذور الكتان على أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تعتبر أيضًا مهمة جدًا في تغذية الإنسان كما أن التوازن في محتوى أوميجا 3 وأوميجا 6 لا يقل أهمية عن ذلك، بالإضافة إلى ذلك، يساعد استهلاك الزيوت النباتية على تقليل نسبة الكوليسترول ويرجع هذا التأثير إلى محتواها العالي من الفيتوستيرول، المنافس للكوليسترول.

وأكد الخبير لتقليل مستويات الكولسترول والمخاطر المرتبطة بأمراض القلب، يجب تناول المزيد من السوائل والإقلال من الزيوت الحيوانية والصلبة.

كما علق بيسونوف على التصريح بأن قلي الأطعمة بالزيت النباتي يؤدي إلى تكوين مواد مسرطنة فيها، وأوضح المتخصص أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا عندما يتم تسخين الزيت إلى درجة حرارة عالية بشكل لا يصدق - وهذا يكاد يكون مستحيلا في المطبخ المنزلي.

وأضاف دكتور العلوم البيولوجية أنه من الأفضل للجسم تناول الزيوت المختلفة: عباد الشمس، الزيتون، بذور الكتان، الكاميلينا، اليقطين وغيرها.

وينصح قائلاً: "الزيوت الفاخرة غالية الثمن، لكن عليك إضافة القليل منها، وشرائها في عبوات صغيرة وتخزينها بشكل أفضل في الثلاجة".