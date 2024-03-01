خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة حدث تاريخي جاء في توقيت حرج

قال الدكتور محمود عطا، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن صفقة الاستحواذ على رأس الحكمة سيكون لها تأثير كبير على السوق المصري وخاصة القطاع العقاري.

وأكد الخبير الاقتصادي، في حديث تلفزيوني في برنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن صفقة رأس الحكمة هي أكبر حدث في تاريخ مصر الاقتصادي، وتتم في توقيت مهم للغاية، كما أن الإمارات تربطها علاقة قوية بالدولة المصرية.

وأوضح أن صفقة رأس الحكمة جاءت في وقت صعب وحرج وكانت قبلة الحياة للاقتصاد المصري، وكان لها تأثير قوي على سعر الدولار في الأسواق الموازية، مؤكدًا أن المؤسسات المالية الدولية غيرت نظرتها للاقتصاد المصري.

ونوه إلى أن الصفقة تعد نقطة تحول للاقتصاد المصري وستجذب قدراً كبيراً من الأموال والمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تقدمت بقوة في عام 2023، كما أن القطاع العقاري الذي تقدم بقوة على عكس القطاع العقاري الذي تقدم بقوة مع تراجع الدولار في السوق الموازية، وشهد انخفاضًا في عدد القطاعات التي تقدمت بقوة.

وسلط الخبير الاقتصادي الضوء على سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، والتي تسببت في انخفاض الدولار بنسبة 30% أمام الجنيه في السوق الموازية.

وأضاف أن البنوك المركزية يجب أن تتحرك سريعًا للقضاء على السوق السوداء تمامًا وأن هذه فرصة مهمة وكبيرة يجب اغتنامها.

وأشار إلى أن هناك عناصر يمكنها ضبط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والقضاء على السوق الموازية في المستقبل، مبينا أن "البورصة المصرية ستشهد فرصًا كبيرة في الفترة المقبلة".

ولفت إلى نمو القطاع العقاري الذي أصبح واعدًا للغاية، وأن القطاع العقاري شهد حركة إيجابية كبيرة في البورصة المصرية بعد صفقة رأس الحكمة، بينما شهد قطاع الأغذية والمشروبات تراجعًا، بالإضافة إلى ذلك حقق القطاع نتائج إيجابية للغاية والبورصة مهيأة لتلقي الأخبار الإيجابية واستمرار الأداء الجيد.