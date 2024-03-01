متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع الأساسية (فيديو)

قال السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار مجلس الوزراء بإلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، يأتي فى إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.

قرار الحكومة بكتابة الأسعار يشمل سبع سلع أساسية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية “المحور”، مساء اليوم الجمعة، أن قرار الحكومة بكتابة الأسعارعلى المنتجات يشمل سبع سلع أساسية، مشيرا إلى أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذه السلع التي يشملها القرا: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجارى.

أكد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق ستشهد خلال الأيام القادمة حالة من الاستقرار .

وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن بعض الاسعار بالفعل شهدت انخفاضات ملحوظة مثل الذهب والحديد والأجهزة الكهربائية وبعض السلع الغذائية مثل الفول والاعلاف والصويا والزيت والسكر والدواجن، بالإضافة إلى أن وفرة السلع من خلال شوادر ومعارض أهلا رمضان أدت إلى تراجع الأسعار وهو ما خلق حالة من الارتياح لدى فئة كبيرة من المواطنين.

ولفت النظر إلي أن انخفاض باقي الأسعار سيحتاج فترة من الوقت نتيجة دورة السعر للسلع، وقد لا نشعر فعليا بتراجع الأسعار كلها إلا بعد عبد الفطر المبارك.

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تطبيق قرار تنفيذ قرار تحديد سقف "حد سعري" لسعر السلع الأساسية ال 7 وتشمل (الجبن، الألبان، الفول، المكونات، الأرز، الدواجن، السكر) سيحد بشكل كبير من ارتفاع أسعار هذه السلع بالشكل المتسارع الذي نشهده الآن، وذلك بعد التوافق بين المنتجين والتجار على عدم تجاوز التاجر لهذا السعر، ويتم التطبيق بداية من أول مارس الجاري، مضيفا أن كتابة سعر السلع على العبوات سيساهم أكثر في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار.