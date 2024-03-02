معلومات خطيرة.. مصطفى كامل يكشف مفاجأة عن وفاة حلمي بكر (فيديو)

علق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على وفاة الموسيقار حلمي بكر، قائلا: "مش هنقدر ننساه، وكان يقول لي أنني أشبه به في البداية، وكنت على علاقة طيبة معه"



وأضاف مصطفى كامل، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، حلمي بكر له في قلوبنا كل الحب والتقدير والاحترام.

وتابع مصطفى كامل: "انقطع تواصلي مع الموسيقار حلمي بكر منذ 7 أشهر، وفجأة سمعنا أنه في فترة نقاهة بطريقة غريبة. وزوجته كانت تقول إنه لا يريد في مستشفيات تابعة للنقابة، وكان يعالج في شقة، والنقابة لم تتأخر في تقديم والعلاج وكل الدعم للفنان.

لدينا رسائل سيتم إرسالها للجهات الأمنية للحصول على حقوق حلمي بكر

وأردف مصطفى كامل :"سيتم رفع قضية علشان نجيب حق حلمي بكر وهناك معلومات حطيرة نمتلكها، ومعانا رسائل موثقة هيتم إرسالها للجهات الأمنية من أجل أخذ حقوق الموسيقار، وربنا ينتقم من كل اللي عمل كده في الراجل ده في آخر أيامه".



نعت نقابة المهن السينمائية، في بيان لها، الموسيقار حلمي بكر، والذي فارق عالمنا بعد فترة صراع مع المرض .

وجاء في بيان المهن السينمائية، الآتي:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم، ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة المهن السينمائية، الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر ، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

رحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر، منذ ساعات قليلة بعد فترة صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا .

سبب وفاة حلمي بكر

وكشف مصدر مقرب من العائلة لـ “بوابة الوفد الإلكترونية”، سبب وفاة الموسيقار حلمي، قائلًا:" توفى بأحد مستشفيات الشرقية بعد توقف عضلة القلب، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس ولكن توفاه الله ".

ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنانة نادية مصطفى، وفاة حلمي بكر، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" لا إله الا الله ولا نقول الا مايرضى الله، البقاء لله استاذ حلمى انتقل الى رحمة الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين ".