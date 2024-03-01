رضا عبدالعال يعيد مليون جنيه لرامز جلال مقابل حذف حلقته ببرنامجه القادم

فجر الكابتن رضا عبد العال، لاعب منتخب مصر السابق، مفاجأة حول برنامج المقالب للفنان رامز جلال والمزمع إذاعته في شهر رمضان المقبل.

وقال عبد العال، إنه أعاد لرامز جلال مبلغ يقدر بأكثر من مليون جنيه وطالبه بحذف حلقته المسجلة له والتي شارك فيها في البرنامج وكان من المقرر إذاعتها في شهر رمضان المقبل.

وأوضح: "عندما علمت بمحتوى المقلب رفضت إذاعته وأعدت المبلغ الذي تجاوز المليون جنيه الذي حصلت عليه".

ويكشف رضا عبد العال أسرارا لأول مرة في في حلقة من برنامج "هي صبايا"، والتي تذاع غد السبت في التاسعة مساءً على قناة "هي" الفضائية.

ويتحدث في اللقاء عن أسرار حياته الشخصية، وعلاقته بأولاده، وأزمته الأخيرة مع بعض الرياضيين، وآماله في مستقبل المنتخب المصري بعد تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب، وغيرها من الحكايات والألغاز.