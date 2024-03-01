الحكومة تكشف حقيقة تحريك سعر الصرف (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك تنسيقا بين الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر الصرف، وموضوع تحريك سعر الصرف أمر في يد البنك المركزي.

الحصيلة الدولارية تساعدنا على توحيد سعر الصرف



وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الحصيلة الدولارية تساعدنا على توحيد سعر الصرف.



وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وجار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر الصرف وخفض نسبة التضخم في مصر.

سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي،ـ استقرارًا، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، وبنك مصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.82 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

الدولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.82 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.