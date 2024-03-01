لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: انخفاض الأسعار سيزيد خلال الأيام المقبلة

قال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بعمل تطوير كبير في البنية التحتية، فلولا مشروعات البنية التحتية ما حدث الاستثمارات الكبرى التي نشهدها خلال الفترة الحالية.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج " فرصة جديدة"أن الجميع ينتظر الكثير من الاستثمارات، مضيفا أن الاقتصاد المصري، قوي وواعد، حتى إذا جاءت الاستثماراتمتأخرة، ولكن سيفتح الأبواب لكل المستثمرين.

تأثير صفقة رأس الحكمة بدأ تظهر في بعض السلع،

ولفت إلى أن تأثير صفقة رأس الحكمة، بدأ تظهر في بعض السلع، قائلا: "بعض السلع تنخفض، والفترة المقبلة ستنخفض أكثر، والجميع من المواطنين ينتظر الكثير من الانخفاضات".

وتابع وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: "الأموال التي دخلت الدولة من خلال الصفقة، ستؤثر على الأسواق وستنخفض الأسعار، وخلال الفترة المقبلة سيتم القضاء على الدولار بالسوق السوداء، والجميع شاهد حجم الانخفاض في قيمة الدولار أمام الدولار بالسوق السوداء".

وأوضح أن الدولة قامت بتسديد مبلغ 10 مليارات دولار، من قيمة الدين الخارجي، والفترة المقبلة سيتم ضخ 20 مليار دولار خلال شهرين، وسيكون إجمالي ما يدخل مصر حوالي 35 مليارات دولار".