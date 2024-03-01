حقيقة بيع مستثمر إماراتي مصنع سكر في الصعيد لإسرائيل.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري حقيقة بيع مصنع سكر في قنا لمستثمر إسرائيلي، وفقا لما تم تداوله على منصة التغريدات القصيرة "X" بأن مصنع سكر يملكه رجل أعمال إماراتي في ولاية قنا تم بيعه لمستثمرين إسرائيليين".

وقال مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إنه لا توجد مصانع سكر مملوكة للإماراتيين في قنا، وأن مصانع السكر في الولاية تحت سيطرة الدولة، وأن الخبر المنشور على منصة "إكس" غير صحيح.

ولفت إلى أن هدفهم الرئيسي هو تشويه العلاقات بين مصر والإمارات، مردفًا : "مصنع السكر الوحيد الذي يمتلكه مستثمرون إماراتيون في محافظة المنيا، والجميع يعلم أن هذه الأخبار المنشورة عبر اللجان الإلكترونية المنظمة هدفها الهجوم وزعزعة استقرار البلاد".

وأكمل مصطفى بكري : “لن تنجح هذه المجموعات الإلكترونية في زعزعة الثقة بين مصر وجيشها وقيادتها، كم مرة حاولوا بالفعل تدمير الثقة وزرع الفتنة داخل مصر لكنهم فشلوا وسيفشلون”.