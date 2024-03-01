السيدة انتصار السيسي اطمأنت على الحالة الصحية لفتاة الشروق (فيديو)

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرت مكالمة هاتفية مع حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ فتاة الشروق،صاحبة واقعة القفز من سيارة أوبر، للاطمئنان على صحتها.

السيدة انتصار السيسي أكدت وأعربت عن دعمها للفتاة

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم، أن السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس أكدت وأعربت عن دعمها للفتاة وتابعت حالتها الصحية بعد إصابتها في حادث إلقائها بنفسها من سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن السيدة انتصار السيسي أكدت على تقديم كل أوجه الرعاية اللازمة التي تحتاجها الفتاة.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال شقيقة سائق شركة توصيل شهيرة متهم بواقعة فتاة الشروق ومحاولة خطفها، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وقالت هبة هاشم خلال التحقيقات: إن شقيقها يعمل علي سيارته الخاصة ويقوم بتسديد أقساط مالية كبيرة شهريًا، ومتزوج ولديه أطفال مما يجعله يستحيل أن يفكر في خطف المجني عليها حبيبة الشماع، واستطردت حديثها قائلة “ كل الحكاية إنه كان بيضيع ريحة السجاير فرش ريحة في الجو ”.

وأضافت “اخويا عمر ما كان عنده قضية وماشي جنب الحيط ”.

وأوضحت والدة حبيبة، فتاة الشروق، أنها فوجئت باتصال الرئيس السيسي واهتمامه بحالة ابنتها، وذكرت أن الرئيس يتابع تطورات القضية، وكذلك حالة حبيبة أولا بأول، وأبلغها بأن تطمئن إلى أن كل ما ستحتاجه حالة حبيبة سينفذ، وذلك حقها من بلدها مصر.

وأكدت دينا إسماعيل، والدة فتاة الشروق، في أقوالها بشأن الواقعة أنها تحدثت مع ابنتها هاتفيا، وقالت لها: "هنستناكي في التجمع مع إخواتك“.. وردت حبيبة: ”خلاص مش هتأخر مسافة الطريق".. وفي تلك الأثناء كان السواق يتشاجر مع صديقه خلال مكالمة هاتفية بينهما.

وأضافت دينا في التحقيقات أنها سألت حبيبة: “هو ماله السواق ده؟! في إيه؟!”، لتجيبها حبيبة: “مش عارفة.. شكله مش طبيعي خالص”، وأنها طلبت من ابنتها أن تنهي رحلتها على الفور، وتطلب منالسائق أن ينزلها وتقوم بطلب سيارة أخرى، لكن حبيبة أجابتها بأنها اقتربت من مكان تجمعهما وأنها ستكمل رحلتها.

وتسلمت نيابة الشروق، التقرير الطبي الخاص بـ فتاة الشروق المعروفة باسم حبيبة الشماع التي طلبت من إحدى شركات التوصيل الشهيرة توصيلها من منطقة مدينتي إلى منطقة التجمع لتنتهي بها التوصيلة إلى محاولتها فتح باب السيارة وإلقاء نفسها في محاولة منها للتخلص من تعدي السائق عليها لفظيا “معاكستها” ومحاولة خطفها بغلق نوافذ السيارة.

وأكد التقرير الطبي أن الفتاة وضعها الصحي صعب وهي داخل العناية المركزة ولم تستطع الإفاقة منذ وقوع الحادث ودخولها المستشفى، وأنها مصابة بنزيف ورشح في المخ نتيجة ارتطام رأسها بالسور الخرساني، كما أنها مصابة بكسور في مناطق مختلفة بالجسم ونزيف داخلي أيضا من شدة الحادث ولا يمكن استجوابها في الوقت الحالي.