نقيب الفلاحين: هزة في سوق المواشي الحية بعد صفقة "رأس الحكمة"

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان اسواق المواشي الحيه شهدت هزة في الاسعار بعد الاعلان عن صفقه "راس الحكمه " وانخفضت اسعار المواشي الحيه من ٢٠٠٠ الي ٥ الاف جنيه في الراس الواحدة فيما انخفضت اسعار القائم نحو خمسة جنيهات في الكيلو الواحد، لافتا إلى ان اسعار الابقار والجاموس الوالد انخفضت من 90 الف للراس الي 85 الف في الأصناف المميزه

واضاف عبدالرحمن أن كيلو عجول البقري القائم يباع حاليا ب 175 جنيه بعد ان كان منذ ايام ب180 جنيه فيما يباع كيلو العجول الجاموسي القايم ب160 جنيه بعد ان كان 165 في الأصناف المميزه كما انخفضت كل أنواع ومستلزمات الاعلاف بنحو 1000 جنيه في الطن حيث يباع حاليا طن فول الصويا ب 36.500 الف جنيه وطن الذره الصفراء المحلي ب17.700 ويباع المستورد منها ب16.800 فيما يباع طن علف المواشي ب 19.500 الف ويباع بعض الانواع 21.000 الف ويباع طن كسب فول الصويا بنحو 37500 الف جنيه كما يباع طن تسمين الدواجن ب29.200 الف جنيه وطن علف الدواجن البياضه ب 25.400 الف جنيه.

واشار ابوصدام إلى انه يتوقع مزيد من انخفاض الاسعار بعد تدني سعر الدولار في السوق الموازي نتيجه مباشرة لتداعيات الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة

واكد عبدالرحمن ان اسعار اللحوم الحمراء المذبوحه استقرت عند 380 جنيه للكيلو و400 جنيهًا للكيلو في بعض الاماكن

وتتراوح أسعار اللحوم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيها للكيلو

فيما تباع اللحوم المستوره ب 170 و230 جنيها للكيلو في بعض الاماكن و في معارض أهلا رمضان تباع اللحوم بسعر 250 جنيه للكيلو

فيما يباع كيلو الدواجن البيضاء في المزرعه ما بين 88 و87 جنيهً للكيلو وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 108 و106 جنيهات للكيلو دواجن بيضاء ويصل سعر كيلو الدواجن البلدي للمستهلك باسعار تتراوح من 140 جنيه الي 145 جنيه للكيلو.